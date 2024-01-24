Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde araç şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı.
H.E. idaresindeki 27 ARL 475 plakalı hafif ticari araç, Gölbaşı– Malatya kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerinde Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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