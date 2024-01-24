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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde araç şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde araç şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, H.E. idaresindeki hafif ticari araç şarampole devrildi ve araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde araç şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı
24.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 11:50
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı.

H.E. idaresindeki 27 ARL 475 plakalı hafif ticari araç, Gölbaşı– Malatya kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinde Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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