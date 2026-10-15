Adıyaman Kahta-Sincik yolunda otomobilin çarptığı yaya Kamuran Aydın hastanede öldü

Adıyaman Kahta-Sincik yolunda otomobilin çarptığı yaya Kamuran Aydın hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta-Sincik kara yolunun 2'nci kilometresinde otomobil, yolda yürüyen 38 yaşındaki Kamuran Aydın'a çarptı. Aydın, Kahta Devlet Hastanesi'nden sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı; soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı yaya Kamuran Aydın (38), hayatını kaybetti.
Kaza, önceki gün Kahta- Sincik kara yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolda yürüyen Kamuran Aydın'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Aydın, buradan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kamuran Aydın, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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