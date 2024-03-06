Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Duvar Boyası Üretimiyle 2 Yılda 1 Milyon 109 Bin Lira Kazandı

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Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerin ürettiği duvar boyasından 2 yılda 1 milyon 109 bin lira gelir elde edildi.

Okul Müdürü Özlem Tatar, gazetecilere, 2015'te açılan Kimya Bölümü'nde dezenfektan, temizlik malzemesi, maske gibi ürünlerin ardından 2 yıl önce de duvar boyası üretimine başladıklarını söyledi.

Boyayı "Aditek" ismiyle piyasaya sürdüklerini ifade eden Tatar, "Bu alanda döner sermayeye ciddi katkı sağlandı. Geride kalan sürede 10 bin litre boya üreten okulumuz, 2 yılda 1 milyon 109 bin lira kazanç elde etti. Böylelikle öğrencilerimize derste öğrendiği bilgileri uygulayacağı ortamları hazırlarken bir yandan da yaşayarak öğrenme imkanı sağladık." dedi.

Aile ve ülke ekonomisine katlı sağlayan, girişimci, meslek ahlakına ve milli değerlere sahip üretken gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatan Tatar, "Ülkemizde yaşanan afet sonrasında yapımı gerçekleşen deprem konutlarına boya anlamında katkı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kimya öğretmeni Hacı Kuruş ise atölyede 6 personel ile 150 öğrenci olduğunu söyledi.

Kimya teknolojisi alan şefi Fuat Mazıcı, iç ve dış boya ile tavan boyası üretimi yaptıkları belirtti.

Öğrencilerin eğitimlerini sürdürürken mesleğe de hazırlandığını dile getiren Mazıcı, "Öğrencilerimiz ürettikleri boyalardan alınan ücretlerle ailelerine ve kendi bütçelerine katkıda bulunuyor. Herkese kimya teknolojisi alanını tavsiye ediyorum. Öğrencilerimiz okullarını bitirdikten sonra iş yeri açma, çalışma ruhsatı ve ustalık belgesi alıyor. Öğrencilerimiz üniversitelerinin 2 yıllık geçişlerinde ciddi kolaylığa sahip oluyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Yunus Aksu da bir yandan para kazanırken diğer yandan meslek öğrendiğini, hayalinin ise kendisine ait işletme açmak olduğunu kaydetti.