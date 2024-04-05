Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, üniversite öğrencileriyle iftar yaptı.
Üniversite sahipliğinde düzenlenen programında Rektör Kelleş, öğrencilerle sohbet etti, onların sorunlarını dinledi.
Ramazanın huzurlu ve bereketli geçmesini temenni eden Kelleş, "Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Öğrencilerimizle hem orucumuzu açtık hem de sorun ve beklentilerini dinledik. Öğrencilerimizin istediği gibi bir üniversite oluşturmaya gayret ediyoruz. Eğitim-öğretim kalitemizi yükseltmenin yanı sıra öğrencilerimizin sosyal aktivite ve kişisel gelişimleri ile huzur ve güvenliklerini de önemsiyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman Üniversitesi Rektörü öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika
Denizli'de Merkezefendi ilçesinde Ramazan ayı ve teravih bilinci aşılanan çocuklar camiyi şenlendirdi. İmamın yakın ilgilendiği ve çeşitli ikramlarda bulunduğu çocuklar, koşarak geldikleri camide namaz sonrası aileleriyle birlikte oyunlar oynadı.
Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ramazan boyunca gerçekleştirdikleri etkinlikleri düzenledikleri programla sonlandırdı. Programda Kuran tilaveti, şiir dinletisi, Hacivat Karagöz gölge oyunu ve ilahi okumaları yer aldı. Ayrıca seyircilere iftariyelik hurma dağıtımı yapıldı ve mukabele hatim duasıyla program sona erdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçimin ardından ilk ilçe ziyaretini Gönen'e gerçekleştirdi. Gönen Belediyesi'nin iftarına katılan Başkan Akın, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşarak destekleri için teşekkür etti ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Esenyurt'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yol bakım ve onarım işçisi olarak çalışan Erol Çolak, çalışma alanını denetlediği sırada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti ancak Çolak kurtarılamadı.
Futbol kulüpleriyle gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmalarıyla isminden söz ettiren GKN Kargo'nun konkordato başvurusu 3 ay içinde iflasla sonuçlandı. Şirketin yeniden ayağa kaldırılmasının imkansız olduğunu ortaya koyan raporun ardından mahkeme, kargo devinin 563 milyon liralık borçla iflasına karar verdi. GKN Kargo'nun kayıtlı 2 aracı dışında hiçbir varlığı bulunmadığı öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?