Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Ramazan Panayırları - Son Dakika
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Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Ramazan Panayırları

Çevre Bakanlığı, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta depremzedelere yönelik ramazan panayırları düzenledi.

31.03.2025 18:16
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta ramazan panayırı etkinlikleri düzenlendi.

Adıyaman'daki etkinlikte ekipler, İndere'de inşa edilen kalıcı konutlarda kapı kapı dolaşarak vatandaşlara şeker, lokum ve kolonya ikram etti. Gösteri ekipleri ise çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı, oyunlar oynayarak bayram coşkusunu yaşattı.

Panayır sorumlusu Erol Cambaz, gazetecilere, çocukların doyasıya eğlendiğini söyledi.

Sümerevler Mahallesi'nde kurulan panayırda günlük 4 bine yakın kişi ağırladıklarını anımsatan Cambaz, "Bizler ramazan boyunca kurduğumuz panayırda yoğun şekilde çalıştık ve çeşitli gösteriler hazırladık, sunduk. Bayramın ikinci günüde kalıcı konutlarda yaşayan depremzede aileleri ziyaret edip onlarla bir araya geldik." dedi.

Ailelerden Turgut Doğan ise depremlerde evinin ağır hasar aldığını, şimdi bayramı yeni evinde geçirdiğini belirterek, unutulmamanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da merkez Dulkadiroğlu ilçesinde ramazan panayırı bayram korteji gerçekleştirildi.

Namık Kemal Mahallesi'ndeki Hacı Murat Caddesi'nden başlayan kortej yürüyüşü, panayır alanında son buldu.

Burada Bakanlık temsilcileri tarafından karşılanan depremzede çocuklar ve ailelerine şeker ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Farklı kostümler giyinen maskotlar, alandaki çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.

Panayırda görevli Seher Kılıç, ramazan boyunca yaşadığı duyguları kalbinin bir köşesinde ömrü boyunca saklayacağını söyledi.

Kahramanmaraş'ın kendisi için çok çok özel bir yeri olduğunu anlatan Kılıç, kentteki tanıdıkları her ferdi, ailesinden bir parça olarak kabul ettiğini aktardı.

Mahalle muhtarı Muhammet Yetişmiş de kurulan panayırda ramazan boyunca çocukların doyasıya eğlendiğini belirterek, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkese minnettar olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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