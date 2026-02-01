Adıyamanlı Çocuklar, Beşiktaş-Konyaspor Maçında Sahaya Çıktı

(İSTANBUL) - Adıyaman Belediyesi ile Beşiktaş JK iş birliğiyle 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklar için hayata geçirilen dayanışma etkinliği kapsamında Adıyamanlı çocuklar, Beşiktaş- Konyaspor karşılaşmasında futbolcularla birlikte sahaya çıktı.

6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyamanlı çocuklar, Beşiktaş-Konyapor maçında futbolcularla birlikte sahaya çıkarak, İstiklal Marşı'nı söyledi.

Çocuklar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübünün ev sahipliğinde, maçı statta canlı izleyerek sporun iyileştirici gücüyle moral depoladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, seremoninin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Zor günleri sevgiyle, dayanışmayla ve sporun birleştirici gücüyle hep birlikte aşacağız"

"Adıyaman'ımızın evlatları, bu akşam oynanan Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesinde sahaya çıkarak yalnızca bir seremoniye değil, umuda ve dayanışmaya da imza attı. 6 Şubat felaketinin 3. yıl dönümüne yaklaşırken, kapılarını evlatlarımıza açarak bu anlamlı dayanışmaya ev sahipliği yapan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sn. Serdal Adalı'ya, değerli yönetim kurulu üyelerine, sahada çocuklarımızın elinden tutarak bu güzel ana ortak olan her iki takımın futbolcularına ve teknik heyetlerine yürekten teşekkür ediyorum. Zor günleri sevgiyle, dayanışmayla ve sporun birleştirici gücüyle hep birlikte aşacağız. Yolunuz ve şansınız açık olsun çocuklar; siz her şeyin en güzeline layıksınız."