Adıyamanlı Çocuklar, Beşiktaş-Konyaspor Maçında Sahaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adıyamanlı Çocuklar, Beşiktaş-Konyaspor Maçında Sahaya Çıktı

01.02.2026 14:04  Güncelleme: 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi ve Beşiktaş JK'nın birlikte düzenlediği etkinlikte, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyamanlı çocuklar, Beşiktaş-Konyaspor maçında futbolcularla birlikte sahaya çıkarak İstiklal Marşı'nı söyledi ve moral depoladı.

(İSTANBUL) - Adıyaman Belediyesi ile Beşiktaş JK iş birliğiyle 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklar için hayata geçirilen dayanışma etkinliği kapsamında Adıyamanlı çocuklar, Beşiktaş- Konyaspor karşılaşmasında futbolcularla birlikte sahaya çıktı.

6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyamanlı çocuklar, Beşiktaş-Konyapor maçında futbolcularla birlikte sahaya çıkarak, İstiklal Marşı'nı söyledi.

Çocuklar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübünün ev sahipliğinde, maçı statta canlı izleyerek sporun iyileştirici gücüyle moral depoladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, seremoninin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Zor günleri sevgiyle, dayanışmayla ve sporun birleştirici gücüyle hep birlikte aşacağız"

"Adıyaman'ımızın evlatları, bu akşam oynanan Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesinde sahaya çıkarak yalnızca bir seremoniye değil, umuda ve dayanışmaya da imza attı. 6 Şubat felaketinin 3. yıl dönümüne yaklaşırken, kapılarını evlatlarımıza açarak bu anlamlı dayanışmaya ev sahipliği yapan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sn. Serdal Adalı'ya, değerli yönetim kurulu üyelerine, sahada çocuklarımızın elinden tutarak bu güzel ana ortak olan her iki takımın futbolcularına ve teknik heyetlerine yürekten teşekkür ediyorum. Zor günleri sevgiyle, dayanışmayla ve sporun birleştirici gücüyle hep birlikte aşacağız. Yolunuz ve şansınız açık olsun çocuklar; siz her şeyin en güzeline layıksınız."

Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi, Konyaspor, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyamanlı Çocuklar, Beşiktaş-Konyaspor Maçında Sahaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Rahatlığa bak Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar Rahatlığa bak! Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak

16:40
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek’in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
15:45
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
15:05
Fatih Ürek’e son veda Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 16:59:04. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyamanlı Çocuklar, Beşiktaş-Konyaspor Maçında Sahaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.