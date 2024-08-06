Adnan Oktar Suç Örgütü Firarileri Yunanistan'da Yakalandı - Son Dakika
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Adnan Oktar Suç Örgütü Firarileri Yunanistan'da Yakalandı

Adnan Oktar suç örgütü ana davasında hüküm giyen ve firari olan Mustafa Arular ve Serdar Suphi Togay, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. İpsala sınır kapısından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan sanıklar, Yunanistan sınırındaki görevlilerce geri gönderildi. Arular ve Togay, Adnan Oktar suç örgütü ana davasında arandıkları belirlendi. Gözaltına alınan sanıklar tutuklandı.

06.08.2024 17:18
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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik ana davada hüküm giyen ve firari olan Mustafa Arular ve Serdar Suphi Togay, Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada hükümlü olan firari sanıklar Mustafa Arular ve Serdar Suphi Togay'ın, yasa dışı yollarla İpsala sınır kapısından Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları tespit edildi.

Yunanistan sınırındaki görevlilerce geri gönderilen Arular ve Togay'ın UYAP sorgularında Adnan Oktar suç örgütü ana davasında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından firari olarak arandıkları belirlendi.

Gözaltına alınan 2 kişi, İpsala Cumhuriyet Başsavcılığına götürüldü. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Arular ve Togay, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Hükümlü 2 kişinin evrakları Adnan Oktar suç örgütü ana davasına bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Davanın geçmişi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yeniden görülen davada, sanık Oktar'ı "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından 891 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet ayrıca Oktar'ı, yönetici konumunda bulunduğu için diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tutarak, bu sanıkların cezalarıyla birlikte 8 bin 658 yıl hapse mahkum etmişti.

Aynı davada firari sanıklar Serdar Suphi Togay ile Mustafa Arular da üzerine atılı suçlardan hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yerel mahkemenin kararını inceleyen Yargıtay, Togay ile Arular'ın da aralarında bulunduğu bazı sanıklar hakkında kurulan bir kısım hükümleri bozmuş, dosyayı yeniden yargılama için yerel mahkemeye göndermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adnan Oktar Suç Örgütü Firarileri Yunanistan'da Yakalandı - Son Dakika

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