Adora Magic City 600.000 Turist Ağırladı - Son Dakika
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Adora Magic City 600.000 Turist Ağırladı

Adora Magic City 600.000 Turist Ağırladı

Çin'in yerli yolcu gemisi Adora Magic City, ilk yılında 84 sefer gerçekleştirdi ve 600.000 turistyü ağırladı.

30.12.2024 11:48
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SHANGHAİ, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'in ilk yerli yapım büyük yolcu gemisi Adora Magic City, ticari faaliyetinin ilk yılında 84 sefer düzenledi ve 600.000 turist ağırladı.

Shanghai Gümrüğü'ne göre, ilk seferine 1 Ocak'ta çıkan yolcu gemisi, turistler arasında popülerlik kazanarak 2024 yılında Çin'in uluslararası kruvaziyer pazarının yüzde 40'ını oluşturdu.

Altı günlük bir Yeni Yıl gezisi için pazar günü Shanghai Wusongkou Uluslararası Kruvaziyer Terminali'ne yanaşan gemiye 3.000'den fazla yolcu bindi.

323,6 metre uzunluğa ve 135.500 ton brüt ağırlığa sahip Adora Magic City, 2.125 konuk odasında 5.246 yolcu ağırlayabiliyor.

Kruvaziyer endüstrisi, uzun endüstriyel zinciri ve yüksek derecede uluslararasılaşması nedeniyle genellikle "yüzen altın endüstri" olarak adlandırılıyor.

Adora Magic City'nin inşasında 1.000'den fazla yerli ve yabancı imalatçı görev aldı.

Öte yandan, Çin'in ikinci yerli büyük yolcu gemisinin 2026 yılı sonuna kadar teslim edilmesi ve 2027 yılında Guangzhou kentinden uluslararası seferlere başlaması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Adora Magic City 600.000 Turist Ağırladı - Son Dakika

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