AFAD Başkanı Halep\'te Temaslarda Bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğunu ziyaret etti.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Pehlivan'ın, ziyarette, Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ile görüştüğü belirtildi.

Pehlivan'ın, konsolosluğun ardından beraberindeki heyetle Halep Valisi Azzam el-Garib ile bir araya geldiği kaydedilen açıklamada, "Konsoloslukta ve Halep Valiliğinde yapılan görüşmelerde, insani yardım konuları ve ilgili çeşitli hususlarda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.