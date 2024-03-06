AFAD'dan gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika
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AFAD'dan gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Karabük'te İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. Tatbikatta, senaryo gereği 6,4 büyüklüğünde bir deprem sonrası arama kurtarma ekipleri harekete geçirildi. Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve yıkılan alanda Jandarma Arama-Kurtarma Köpeği'nin yerini tespit ettiği afetzede ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı. Tatbikat, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle sona erdi. AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, depremlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurgulayarak, hızlı ve etkin müdahale için bu tür tatbikatların devam edeceğini belirtti.

06.03.2024 19:48  Güncelleme: 19:50
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AFAD'dan gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

KARABÜK - Karabük'te İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Karabük'te 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikleri düzenleniyor. Okullarda başlayan deprem anı ve tahliye tatbikatlarının ardından Safranbolu ilçesine bağlı Kadıbükü Köyü köprüsünde Saha Uzantılı Tamp Deprem Tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği 6,4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler harekete geçirildi. İldeki kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk önce depremin meydana getirdiği hasar sonrası dereye uçan aracın üzerinde mahsur kalan bir vatandaş bot yardımıyla kurtarıldı. Deprem sonrası mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Daha sonra deprem nedeniyle yıkılan alanda Jandarma Arama-Kurtarma Köpeği'nin yerini tespit ettiği afetzede ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılırken, yakınlarının kurtarılması için alana girmeye çalışan vatandaşlara yönelik jandarmanın müdahalesi gerçeği aratmadı.

Tatbikat itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmesiyle sona erdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, Deprem Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Erbay, "Ülkemiz artık deprem bölgesi. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerde de 53 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. 100 binin üzerinde vatandaşımızda yaralandı. Onun için depremlere karşı her zaman hazırlıklı olmamız lazım. Etkin müdahale, hızlı müdahale için bu tür tatbikatlarda müdahale gücümüzü daha çok kuvvetlendiriyoruz. Bu tür tatbikatları sürdüreceğiz. Hızlı ve etkin bir müdahale için canlar kurtarmaya devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel AFAD'dan gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika

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