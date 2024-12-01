AFAD Gönüllüleri Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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AFAD Gönüllüleri Kahvaltıda Buluştu

Kütahya'da AFAD gönüllüleri, dayanışma ve eğitim için kahvaltı programında bir araya geldi.

01.12.2024 13:16
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Kütahya İl AFAD Müdürlüğü, Destek AFAD gönüllüleri ile kahvaltı programında buluştu.

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesislerindeki programa katılan Destek AFAD gönüllüleri, burada birlikte kahvaltı yaparak sohbet etti.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan, programda gazetecilere yaptığı açıklamada, AFA gönüllülerinin tanışıp kaynaşması için programlar düzenlemeye devam ettiklerini belirtti.

Kütahya'da 11 bin 930 temel AFAD gönüllüsü, 441 de destek AFAD gönüllüsünün olduğunu dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"5 Aralık Dünya Gönüllülük Günü öncesinde bugün gönüllülerimizle bir araya gelmek istedik. Burada gönüllülerimizin kaynaşmalarını sağlamayı ve onların görüş ve önerilerini almayı hedefledik. Aynı zamanda 2025 yılında yapacağımız çalışmaların planlamasını da birlikte yapmış olacağız. Bu yıl AFAD olarak 2 tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatlarımıza hem gönüllülerimiz hem de sivil toplum kuruluşlarımız katıldı. Ayrıca da bölgemizde kayıp vakaları, maden kazaları gibi kazalar olmakta bu kazalarda da yine gönüllülerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Onları da davet ederek bu çalışmalarda yer alınmalarını sağlıyoruz."

AFAD gönüllülerine yönelik eğitimler de düzenlediklerini aktaran Özkan, Temel AFAD Gönüllüsü olmak isteyenlerin e-devlet üzerinden başvuru yaparak eğitimleri tamamlayıp AFAD gönüllüsü olabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AFAD Gönüllüleri Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

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