AFAD, Mahsur Keçiyi Kurtardı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kayalıkta mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı.
Beşpınar Mahallesi'ndeki kayalık ve sarp alanda bir keçi mahsur kaldı.
Çobanın 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
İplerle sistem kuran ekipler, mahsur kalan keçiye ulaştı.
Ekipler, bulunduğu alandan çıkardığı keçiyi çobana teslim etti.
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