AFAD ve AA Akademi İşbirliğiyle Arama ve Kurtarma Eğitimi Başladı - Son Dakika
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AFAD ve AA Akademi İşbirliğiyle Arama ve Kurtarma Eğitimi Başladı

AFAD ve Anadolu Ajansı işbirliğiyle düzenlenen arama ve kurtarma eğitiminin ilk dersi Ankara'da gerçekleştirildi. 28 AA personeli, afet yönetimi ve güvenlik konularında bilgi aldı. Eğitimin devamında uygulamalı dersler ve saha tatbikatları yer alacak.

02.09.2024 15:16
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Anadolu Ajansı (AA) Akademi işbirliğinde düzenlenen arama ve kurtarma eğitiminin ilk dersi bugün gerçekleştirildi.

AA'nın çeşitli birimlerinden 28 personel, Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Simülasyon Merkezi'nde bir araya geldi.

Burada AFAD'ın tanıtım filmi gösteriminin ardından personele, Başkanlığın faaliyetleri hakkında bilgi verildi. "Emniyet ve Güvenlik" başlıklı sunumda da olay yeri, araç, ekipman, kazazede ve kamp alanı güvenliği için atılması gereken adımlar anlatıldı.

Sinyalizasyon eğitiminin tamamlanmasıyla Konferans Salonu'na geçen AA personeline uygulamalı derslerde kullanmak üzere baret, eldiven, gözlük, maske, dizlik ve dirseklik dağıtıldı.

Yapı türleri, yıkılma formasyonları, enkaz tehlike ve riskleri gibi çeşitli konularda verilen bilgilerin ardından eğitimin ilk günü sona erdi.

AA personeli, 6 gün sürecek eğitim kapsamında günde 8 ders alacak. Uygulamalı derslerin de bulunduğu eğitim programı cumartesi saha tatbikatı, değerlendirme ve sınavla tamamlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AFAD ve AA Akademi İşbirliğiyle Arama ve Kurtarma Eğitimi Başladı - Son Dakika

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