AfB, Sudan'da Paralel Hükümeti Reddetti - Son Dakika
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AfB, Sudan'da Paralel Hükümeti Reddetti

30.07.2025 11:12
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Afrika Birliği, HDK'nın Paralel Hükümet kurmasını kınayarak, Sudan'ın egemenliğine saygı çağrısında bulundu.

PORT Afrika Birliği (AfB) Güvenlik ve Barış Konseyi, Sudan'da Nisan 2023'ten beri orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) liderliğindeki koalisyonun ülkede mevcut hükümete "paralel" bir hükümet kurmasını kınadı ve reddetti.

AfB Güvenlik ve Barış Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Konseyin Sudan'da paramiliter HDK liderliğindeki Sudan Koalisyonu (Tesis) tarafından 26 Temmuz 2025'te paralel bir hükümetin kurulduğuna dair yapılan duyurunun ardından, dün toplandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Konsey, HDK liderliğindeki Sudan Tesisi adlı koalisyon tarafından Sudan Cumhuriyeti'nde paralel bir hükümetin kurulmasına ilişkin 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü yapılan duyuruyu şiddetle kınamış ve reddetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Konseyin, Afrika Birliği'nin Sudan Cumhuriyeti'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme konusundaki taahhüdünü yinelediğine işaret edilen açıklamada, ülkede sözde "paralel hükümet" kurulmasını reddettiği vurgulandı.

Açıklamada, tüm Afrika Birliği üye devletleri ve uluslararası toplum Sudan'ın parçalanmasını reddetmeye ve sözde "paralel hükümeti" tanımamaya çağrıldı.

Bunun barış çabaları ve ülkenin varoluşsal geleceği açısından ciddi sonuçlar doğuracağının altı çizilen açıklamada, ayrıca, tüm üye devletler ve uluslararası toplum, Sudan'daki sözde "paralel hükümete" bağlı herhangi bir silahlı ya da siyasi gruba destek veya yardım sağlamaktan kaçınmaya davet edildi.

"Yalnızca Egemenlik Konseyini tanıyoruz"

Afrika Birliği'nin yalnızca Sudan'daki Geçici Egemenlik Konseyi'ni ve yakın zamanda kurulan sivil geçiş hükümetini tanıdığı vurgulanan açıklamada, Sudan halkının anayasal düzene barışçıl bir şekilde geri dönme yönündeki beklentilerine uygun uzlaşıya dayalı düzenlemeler yapılana kadar bu duruşun devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, taraflara derhal, kalıcı ve koşulsuz bir ateşkes ilan etmeleri, müzakerelere dönmeleri ve kapsayıcı bir ulusal diyalog ile siyasi geçiş sürecini başlatmaları yönündeki çağrı yinelendi.

Sudan'daki çatışmayı körükleyen her türlü dış müdahalenin kesin bir dille kınandığı açıklamada, tüm aktörlerden, devletler ve devlet dışı unsurlardan savaşan taraflara yönelik tüm askeri ve mali destekleri derhal durdurmaları talep edildi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yönelmişti.

HDK ikinci Komutanı Abdurrahim Hamdan Dagalu, ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) lideri el-Hılu, HDK'ye destek veren siyasi güçler ve silahlı grup temsilcileri, 18 Şubat'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de toplanmış, 26 Temmuz tarihinde de "paralel" hükümet kurduğu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Hükümet, Güncel, Afrika, Dünya, sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel AfB, Sudan'da Paralel Hükümeti Reddetti - Son Dakika

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