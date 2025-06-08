Afet İnan, 40. Yılında Anıldı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan'ın vefatının 40. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurumun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi evladı, değerli sosyolog, tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. Afet İnan'ı, vefat yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.

Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasına ve kurumsal yapısının şekillendirilmesine öncülük eden Prof. Dr. Afet İnan, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan tarihsel sürece tanıklık etmiş, bu süreçteki siyasal, ekonomik ve sosyo-kültürel dönüşümleri doğrudan gözlemleme imkanı bulmuştur. Antropoloji ve kadın hakları alanlarında da önemli çalışmalar yürüten İnan, 77 yıllık ömrü boyunca 87'nin üzerinde bilimsel esere imza atmıştır."