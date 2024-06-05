Afgan Mülteciler Evlerine Dönüyor

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ÇEKİM TARİHİ: 4 Haziran 2024

Afganistan'ın Nimroz vilayetindeki Afgan mültecilerin çeşitli görüntüleri

Afganistan'ın Taliban yönetimine bağlı Bakhtar haber ajansı, 300'den fazla Afgan mülteci ailenin son birkaç gün içinde Pakistan ve İran'dan evlerine döndüğünü bildirdi.

Ajansın Salı günü yayımladığı habere göre, çoğu belgesiz göçmen olan 1 milyondan fazla Afgan mültecinin geçtiğimiz Kasım ayından bu yana iki ülkeden evlerine döndüğü kaydedildi.

Afganistan'daki geçici hükümet, Afgan mültecilere defalarca yurtdışında mülteci olarak yaşamaya son vermeleri ve savaştan harap olmuş vatanlarının yeniden inşa sürecine katkıda bulunmak üzere evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Afganistan'ın Nimroz kentinden bildiriyor.(XHTV)