Afgan Mülteciler Evlerine Dönüyor - Son Dakika
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Afgan Mülteciler Evlerine Dönüyor

Afganistan'ın Nimroz vilayetindeki Afgan mültecilerin çeşitli görüntüleri. Taliban yönetimine bağlı Bakhtar haber ajansı, son birkaç günde 300'den fazla Afgan mülteci ailesinin Pakistan ve İran'dan evlerine döndüğünü bildirdi. Belgesiz göçmen olan 1 milyondan fazla Afgan mültecinin geçtiğimiz Kasım ayından bu yana evlerine döndüğü kaydedildi. Afganistan'daki geçici hükümet, mültecilere vatanlarının yeniden inşa sürecine katkıda bulunmak için evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.

05.06.2024 12:15
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ÇEKİM TARİHİ: 4 Haziran 2024

Afganistan'ın Nimroz vilayetindeki Afgan mültecilerin çeşitli görüntüleri

Afganistan'ın Taliban yönetimine bağlı Bakhtar haber ajansı, 300'den fazla Afgan mülteci ailenin son birkaç gün içinde Pakistan ve İran'dan evlerine döndüğünü bildirdi.

Ajansın Salı günü yayımladığı habere göre, çoğu belgesiz göçmen olan 1 milyondan fazla Afgan mültecinin geçtiğimiz Kasım ayından bu yana iki ülkeden evlerine döndüğü kaydedildi.

Afganistan'daki geçici hükümet, Afgan mültecilere defalarca yurtdışında mülteci olarak yaşamaya son vermeleri ve savaştan harap olmuş vatanlarının yeniden inşa sürecine katkıda bulunmak üzere evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Afganistan'ın Nimroz kentinden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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