Afgan Mülteciler İran ve Pakistan'dan Ülkelerine Dönüyor - Son Dakika
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Afgan Mülteciler İran ve Pakistan'dan Ülkelerine Dönüyor

Afgan Mülteciler İran ve Pakistan\'dan Ülkelerine Dönüyor

Afganistan Göçmen İşleri Komisyonu, son birkaç gün içinde 5.940 Afgan mültecinin Pakistan ve İran'dan ülkelerine döndüğünü açıkladı. Mülteciler, Torkham, Spin Boldak, İslam Qala, Abreşam ve Angorada sınır geçiş noktalarından Afganistan'a geri döndü. Pakistan'da 2,5 milyondan fazla Afgan mülteci, İran'da ise yaklaşık aynı sayıda mülteci bulunuyor. Afgan geçici hükümeti, yurtdışında yaşayan Afgan göçmenleri ülkelerine dönmeye ve ülkenin yeniden inşasına katkıda bulunmaya çağırıyor.

28.04.2024 13:38
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ÇEKİM TARİHİ: 26 Nisan 2024

1. Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinin İbrahim sınır noktası üzerinden İran'dan Afganistan'a dönen Afgan mültecilerin görüntüleri

Afganistan Göçmen İşleri Komisyonu, son birkaç gün içinde toplam 5.940 Afgan mültecinin komşu Pakistan ve İran'dan anavatanlarına döndüğünü duyurdu.

Komisyonun Cuma günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, mülteciler Pakistan ve İran'dan Torkham, Spin Boldak, İslam Qala, Abreşam ve Angorada sınır geçiş noktalarından Afganistan'a geri döndü.

Afgan yetkililere göre Pakistan hükümeti Afgan göçmenleri geri göndermenin ikinci aşamasını 15 Nisan'da başlattı ve ilk aşamada 550.000'den fazla Afgan mülteci Pakistan'dan ülkelerine geri döndü.

Pakistan'da 2,5 milyondan fazla Afgan mültecinin yaşadığı ve yaklaşık aynı sayıda mültecinin de İran'da bulunduğu bildiriliyor.

Afgan geçici hükümeti, yurtdışında yaşayan Afgan göçmenleri ülkelerine dönmeye ve savaştan bitap düşmüş ülkelerinin yeniden inşasına katkıda bulunmaya çağırıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Abreşam'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Afgan Mülteciler İran ve Pakistan'dan Ülkelerine Dönüyor - Son Dakika

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