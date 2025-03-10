Afgan Tutuklular Serbest Bırakıldı

KABİL, 10 Mart (Xinhua) -- Pakistan'da tutuklu bulunan toplam 21 Afganistan vatandaşı serbest bırakılmalarının ardından ülkelerine dönüş yaptı.

Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Pakistan'da 2 aydan 25 yıla kadar hapis yatan 21 tutuklu serbest bırakıldıktan sonra pazar günü Afganistan'a döndü.

4 aydır Irak'ta tutuklu olan 2 Afganistan vatandaşı ise serbest bırakılmasının ardından cuma günü Afganistan'a döndü.

An itibarıyla yurtdışında tutuklu 8.000-9.000 Afganistan vatandaşı bulunuyor. Ülkenin cezaevi idaresinin Eylül 2024'te açıkladığı verilere göre söz konusu mahkumların çoğu İran ve Pakistan'da tutuluyor.