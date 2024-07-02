Afganistan'a 115.000 mülteci geri döndü - Son Dakika
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Afganistan'a 115.000 mülteci geri döndü

Afganistan\'a 115.000 mülteci geri döndü

Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanlığı, son bir ay içerisinde yaklaşık 115.000 Afgan mültecinin Pakistan ve İran'dan ülkelerine geri döndüğünü açıkladı. Geri dönenlere nakit para ve gıda yardımı yapıldığı belirtildi. Pakistan ve İran'da ise toplamda 2,5 milyondan fazla Afgan mültecinin yaşadığı bildiriliyor. Afganistan hükümeti, yurtdışında yaşayan Afgan göçmenleri evlerine dönmeye ve ülkenin yeniden inşasına katkıda bulunmaya çağırıyor.

02.07.2024 11:00
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KABİL, 2 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanlığı son bir ay içerisinde yaklaşık 115.000 Afgan mültecinin komşu Pakistan ve İran'dan ülkelerine geri döndüğünü açıkladı.

Yerel medya TOLOnews kanalının bakanlık sözcüsü Abdulmuttalip Hakkani'den aktardığına göre, "Geçtiğimiz ay yaklaşık 115.000 Afgan vatandaşı Pakistan ve İran'dan geri döndü."

Hakkani geri dönenlere nakit para ve gıda yardımı yapıldığını söyledi.

Pakistan ve İran'ın her birinde yaklaşık 2,5 milyondan fazla Afgan mültecinin yaşadığı bildiriliyor.

Afganistan'ın geçici hükümeti, yurtdışında yaşayan Afgan göçmenleri evlerine dönmeye ve savaştan harap olmuş ülkelerinin yeniden inşasına katkıda bulunmaya çağırıyor.

Kaynak: Xinhua

Afganistan, Pakistan, İran, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'a 115.000 mülteci geri döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'a 115.000 mülteci geri döndü - Son Dakika
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