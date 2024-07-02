Afganistan\'a 115.000 mülteci geri döndü

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KABİL, 2 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanlığı son bir ay içerisinde yaklaşık 115.000 Afgan mültecinin komşu Pakistan ve İran'dan ülkelerine geri döndüğünü açıkladı.

Yerel medya TOLOnews kanalının bakanlık sözcüsü Abdulmuttalip Hakkani'den aktardığına göre, "Geçtiğimiz ay yaklaşık 115.000 Afgan vatandaşı Pakistan ve İran'dan geri döndü."

Hakkani geri dönenlere nakit para ve gıda yardımı yapıldığını söyledi.

Pakistan ve İran'ın her birinde yaklaşık 2,5 milyondan fazla Afgan mültecinin yaşadığı bildiriliyor.

Afganistan'ın geçici hükümeti, yurtdışında yaşayan Afgan göçmenleri evlerine dönmeye ve savaştan harap olmuş ülkelerinin yeniden inşasına katkıda bulunmaya çağırıyor.