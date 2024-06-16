Afganistan, BM toplantısına katılacak - Son Dakika
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Afganistan, BM toplantısına katılacak

Afganistan yönetimi, haziran sonunda Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Afganistan konulu Birleşmiş Milletler (BM) toplantısına katılacağını duyurdu. Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, toplantının gündemine dair BM ile görüşmeler yaptıklarını belirtti. Afganistan'ın toplantıya heyet gönderme kararı aldığı ve yakın zamanda heyetin belirlenip duyurulacağı ifade edildi. Afganistan yönetimi, BM toplantısına katılmak için bazı şartlar öne sürdü ancak BM'nin bu şartları kabul edip etmediği henüz bilinmiyor.

16.06.2024 11:31
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Afganistan yönetimi, haziran sonunda Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Afganistan konulu Birleşmiş Milletler (BM) toplantısına katılacağını duyurdu.

Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, toplantının gündemine dair BM ile görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Toplantıya heyet gönderme kararı aldıklarını ve bunun Afganistan'ın yararına olacağına kanaat getirdiklerini ifade eden Mücahid, toplantıya katılacak Afgan heyetinin yakın zamanda belirlenip duyurulacağını kaydetti.

BM, 30 Haziran-1 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'da Afganistan konulu 3. toplantısını düzenleyecek. Afganistan temsilcileri ilk toplantıya davet edilmemiş, ikinci toplantıya ise davet edildiği halde katılmamıştı.

Afgan basınında yer alan haberlere göre, Afganistan yönetimi BM toplantısına katılmak için bazı şartlar öne sürdü ve bunların kabulü üzerine toplantıya katılacağını bildirdi. Ancak BM'nin Afganistan yönetiminin şartlarını kabul edip etmediğine dair bir açıklama yapılmadı.

Afganistan geçici hükümetinin, BM'nin Afganistan Temsilciliği makamının kendilerine devredilmesi ve toplantıya insan hakları örgütlerinin temsilcilerinin çağırılmaması gibi şartlar koştuğu ileri sürüldü.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Zabihullah Mücahid, Afganistan, Katar, Doha, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan, BM toplantısına katılacak - Son Dakika

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