Afganistan'da Çocuk Felciyle Mücadele Kampanyası Başlatıldı

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KABİL, 29 Nisan (Xinhua) -- Afganistan'da Pazartesi günü çocuk felciyle mücadele için kapı kapı dolaşarak yürütülecek dört günlük bir kampanya başlatıldı.

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı kampanya kapsamında 5 yaşın altındaki 10,72 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapılacağını, ayrıca 6 ay ila 5 yaş arasındaki çocuklara ilave bir doz A vitamini verileceğini duyurdu.

Açıklamada Bamyan, Daykundi ve Ghor vilayetlerinde şiddetli yağışlar ve soğuk hava nedeniyle kampanyanın ertelendiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü, Mart ayında yaptığı açıklamada Afganistan'da üst üste beş aydır vahşi çocuk felci vakası görülmediğini bildirmişti.