Afganistan'da Eski Askeri Üs Hastaneye Dönüştürüldü

KABİL, 21 Şubat (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de eski bir ABD askeri üssünden dönüştürülen hastane, 20 Şubat 2025.
Afgan geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı, Yeni Kabul Yerleşkesi olarak bilinen önemli eski bir ABD askeri üssünü, ABD öncülüğündeki güçlerin Afganistan'daki 20 yıllık askeri işgali sırasında yaralananlara tıbbi tedavi sağlamak amacıyla hastaneye dönüştürdü. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)
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