İslam dünyasının genelinde Kurban Bayramı bugün idrak edilirken Afganistan'da ise bayram yarın başlayacak.
Afganistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, ülkede Kurban Bayramı 7 Haziran Cumartesi günü idrak edilecek.
Kurban Bayramı dolayısıyla ülkede arife günüyle birlikte dört gün resmi tatil ilan edildi.
Son Dakika › Güncel › Afganistan'da Kurban Bayramı Yarın Başlıyor - Son Dakika
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