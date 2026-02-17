Afganistan'da Patlama: 2 Ölü

KABİL, 17 Şubat (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Ferah vilayetinde bir evin içinde, geçmiş savaşlardan kalma top mermisinin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Vilayetin polis teşkilatından salı günü yapılan açıklamaya göre Pusht-e-Koh bölgesinde bir evde bulunan mühimmatın aldığı darbe sonucu patladığı bildirildi. Patlamada 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bölge sakinlerine patlamamış mühimmatlar ve diğer şüpheli nesneler konusunda son derece dikkatli olma uyarısında bulunan yetkililer, vatandaşlara benzer materyallerle karşılaşmaları halinde derhal güvenlik makamlarına bilgi verme çağrısında bulundu.

Afganistan'da geçmiş çatışmalardan kalma patlamamış mühimmat sivillerin yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Bu tür mühimmatlar özellikle kırsal ve ücra bölgelerde yıllarca fark edilmeden kalabiliyor.