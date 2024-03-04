Afganistan\'da 4 kişi donarak hayatını kaybetti

Afganistan'ın Sar-e Pol vilayetinde 4 kişi donarak hayatını kaybetti.
Sar-e Pol Vilayet Sözüsü Habibullah Masrur yaptığı açıklamada, vilayetin Elbedr bölgesinde 2 kadın ve 2 çocuğun soğuk hava nedeniyle donarak yaşamını yitirdiğini belirtti. Masrur ayrıca, kar yağışları nedeniyle 3 evin çatısının çöktüğünü ve bu nedenle 1 kişinin öldüğünü söyledi.
Afganistan'da geçen yıl yaşanan şiddetli kış nedeniyle 200'e yakın kişi donarak yaşamını yitirmişti.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,08 değer kaybederek 8.907,65 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 3,29, holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile orman kağıt basım, en fazla gerileyen ise yüzde 4 ile finansal kiralama faktoring oldu. Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini belirtti.
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