Afganistan'ın Nüfusu 35,7 Milyon Olarak Tahmin Ediliyor

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Afganistan yönetimi, ülke nüfusunun 35,7 milyon olarak tahmin edildiğini bildirdi.

Afganistan Ulusal İstatistik ve Enformasyon Kurumu Başkan Yardımcısı İsmetullah Hekimi, ülke nüfusuna ilişkin açıklama yaptı.

İsmetullah Hekimi, nüfusun 2024 yılında 35,7 milyon olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Hekimi, nüfusun 18,2 milyonunun erkek, 17,5 milyonunun kadın olduğunun sanıldığını kaydetti.

Afganistan'da nüfusun 9,2 milyonunun kentlerde, 25 milyonunun köylerde yaşadığını belirten Hekimi, 1,5 milyon kişinin de göçebe olduğunun varsayıldığını ifade etti.

Ülkede toplamda 13 milyon 868 bin kişinin elektronik kimliğe sahip olduğunu söyleyen Hekimi, bunun 7,8 milyonunun Ağustos 2021'de ülkede yaşanan yönetim değişikliğinden sonra alındığını belirtti.

En son nüfus sayımı 1979'da yapıldı

Afganistan'da uzun yıllar süren çatışma ortamı nedeniyle ülkede ve ülke dışında kaç Afgan vatandaşı olduğu hala net değil.

Afganistan'da son nüfus sayımı 1979'da yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) internet sitesindeki verilere göre, 2024'te Afganistan'ın nüfusunun 44,5 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Afganistan geçici hükümeti, nüfusun belirlenmesi ve bununla bağlantılı çeşitli sorunların tespit edilebilmesi adına elektronik kimlik dağıtımına öncelik veriyor.