Afganistan UCM'yi Tanımadı

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Afganistan yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kurucu anlaşması Roma Statüsünü bundan böyle tanımayacaklarını duyurdu.

Afganistan geçici hükümeti sözcüleri Zabihullah Mücahid ve Yardımcısı Hamdullah Fıtrat tarafından, X'ten yapılan açıklamada "Afganistan gibi tarihsel olarak yabancı işgaline ve sömürgeci boyunduruğa maruz kalmış bir ulusun" UCM'nin yargı yetkisine tabi olmasına gerek görülmediği aktarıldı.

UCM'nin sürekli olarak siyasi motivasyonla hareket ettiği ve işgal süresince yabancı güçlerin işlediği suçlara karşı duyarsız kaldığı ileri sürülen açıklamada, Afganistan'ın böyle bir yaklaşımı reddettiği vurgulandı.

Açıklamada, UCM'nin kurucu belgesi Roma Statüsü'ne katılımın önceki Afganistan yönetiminin bir kararı olduğu ancak bunun artık geçerli olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan'ın bundan böyle Roma Statüsü'ne veya bu Statü uyarınca kurulan UCM'ye karşı herhangi bir yükümlülüğü tanımadığı ifade edildi.

Ahundzade ve Hakkani için "yakalama kararı" istenmişti

UCM Savcılığı, 23 Ocak'ta Afganistan yönetiminin lideri Molla Hibetullah Ahundzade ve Başyargıç Abdülhakim Hakkani hakkında, "kadınlara yönelik sistematik baskı nedeniyle insanlığa karşı suç işledikleri" gerekçesiyle tutuklama emri çıkartılmasını talep etmişti.

Savcılık, Afgan yönetiminin benimsediği şeriat yorumunun, temel insan hakları ihlaline veya Roma Statüsü kapsamındaki suçların işlenmesine gerekçe gösterilemeyeceğini savunmuştu.

Bu karardan bir gün sonra, Afganistan yönetimi, UCM Savcılığı'nın "temelsiz suçlamalarını" en şiddetli dille kınadığını ve reddettiğini açıklamıştı.

15 Ağustos 2021'de Afganistan'da meydana gelen hükümet değişikliği sonrası kurulan yeni Afgan yönetimi, ülkede kadınların çalışma ve eğitimine yönelik ciddi kısıtlamalar getirmişti.