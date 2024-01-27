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Afganistan ve Pakistan Arasında Sınır Sorunu Devam Ediyor - Son Dakika
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Afganistan ve Pakistan Arasında Sınır Sorunu Devam Ediyor

Afganistan geçici hükümetinin Sınır ve Aşiretler Bakan Vekili Nurullah Nuri, Afganistan'ın Pakistan ile kesinleşmiş bir sınırının bulunmadığını belirtti. Nuri, iki ülke arasında zaman zaman Afganistan ve Pakistan sınır güçlerinin çatışmalara varan gerilim yaşadığı Torkham Sınır Kapısı'nı ziyareti esnasında basına açıklamalarda bulundu. Afganistan ve Pakistan arasında sınırın hala belirsiz olduğunu belirten Nuri, iki ülkenin 'hayali sınır hattına' sahip olduğunu kaydetti. Zaman zaman iki ülke arasında bu 'hayali sınır hattında' sorunlar yaşadığını ancak, Taliban yönetiminin bu sorunları çözmeye çalıştığını aktaran Nuri, 'Pakistan ile resmi bir sınırımız bulunmuyor ve Pakistan ile sıfır noktamız yok. Bu (Durand Hattı) aramızda hayali bir hattır.' dedi. Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında kimi zaman 'sınır anlaşmazlığı' olarak açıklanan nedenlerden dolayı ölümlere varan silahlı çatışmalar yaşanabiliyor. Bu dönemlerde iki ülke arasındaki sınır kapıları kapanabiliyor. İki ülke arasındaki en önemli geçiş noktalarından biri olan Torkham Sınır Kapısı son olarak vize anlaşmazlığı nedeniyle 12-23 Ocak arasında kapalı kalmıştı. 6 Mayıs-8 Ağustos 1919 tarihlerinde dönemin Afganistan Emirliği, bugün Pakistan sınırları içinde olan, o dönem Büyük Britanya hakimiyetindeki Hindistan'a bağlı bazı bölgeleri işgal etti. Böylece Üçüncü İngiliz-Afgan Savaşı başlamış oldu. Savaş sonucu Afganistan, tam bağımsızlığını kazandı ve bugünkü Afganistan-Pakistan sınırı olarak bilinen Durand Hattı, sınır olarak belirlendi. Ancak, Pakistan, Durand Hattı'nı uluslararası sınır olarak kabul etmesine rağmen Afganistan bu sınırı tanımıyor. Bu nedenle iki ülkenin sınır güçleri arasında zaman zaman gerilimler yaşanıyor. Önceki Afganistan hükümeti tarafından da tanınmayan, Afganistan'ı Pakistan'dan ayıran Durand Hattı, halihazırda Taliban yönetimi tarafından da tanınmıyor.

Afganistan ve Pakistan Arasında Sınır Sorunu Devam Ediyor
27.01.2024 - 19:41,
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Afganistan geçici hükümetinin Sınır ve Aşiretler Bakan Vekili Nurullah Nuri, Afganistan'ın Pakistan ile kesinleşmiş bir sınırının bulunmadığını belirtti.

Nuri, iki ülke arasında zaman zaman Afganistan ve Pakistan sınır güçlerinin çatışmalara varan gerilim yaşadığı Torkham Sınır Kapısı'nı ziyareti esnasında basına açıklamalarda bulundu.

Afganistan ve Pakistan arasında sınırın hala belirsiz olduğunu belirten Nuri, iki ülkenin "hayali sınır hattına" sahip olduğunu kaydetti.

Zaman zaman iki ülke arasında bu "hayali sınır hattında" sorunlar yaşadığını ancak, Taliban yönetiminin bu sorunları çözmeye çalıştığını aktaran Nuri, "Pakistan ile resmi bir sınırımız bulunmuyor ve Pakistan ile sıfır noktamız yok. Bu (Durand Hattı) aramızda hayali bir hattır." dedi.

İki ülke arasındaki sınır sorunları

Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında kimi zaman "sınır anlaşmazlığı" olarak açıklanan nedenlerden dolayı ölümlere varan silahlı çatışmalar yaşanabiliyor. Bu dönemlerde iki ülke arasındaki sınır kapıları kapanabiliyor.

İki ülke arasındaki en önemli geçiş noktalarından biri olan Torkham Sınır Kapısı son olarak vize anlaşmazlığı nedeniyle 12-23 Ocak arasında kapalı kalmıştı.

6 Mayıs-8 Ağustos 1919 tarihlerinde dönemin Afganistan Emirliği, bugün Pakistan sınırları içinde olan, o dönem Büyük Britanya hakimiyetindeki Hindistan'a bağlı bazı bölgeleri işgal etti. Böylece Üçüncü İngiliz-Afgan Savaşı başlamış oldu.

Savaş sonucu Afganistan, tam bağımsızlığını kazandı ve bugünkü Afganistan-Pakistan sınırı olarak bilinen Durand Hattı, sınır olarak belirlendi.

Ancak, Pakistan, Durand Hattı'nı uluslararası sınır olarak kabul etmesine rağmen Afganistan bu sınırı tanımıyor. Bu nedenle iki ülkenin sınır güçleri arasında zaman zaman gerilimler yaşanıyor.

Önceki Afganistan hükümeti tarafından da tanınmayan, Afganistan'ı Pakistan'dan ayıran Durand Hattı, halihazırda Taliban yönetimi tarafından da tanınmıyor.

Kaynak: AA
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Afganistan, Pakistan, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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