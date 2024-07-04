Afrika'nın Ortasında Renklerin Buluştuğu Ülke: Çad

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Afrika kıtasının ortasında yer alan Çad, çöl ve tropikal bitki örtüsüyle birçok rengi bünyesinde barındırıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçmişi, 10. yüzyılda Çad Gölü'nün güneyinde kurulan Sao medeniyetine dayanan Çad, Orta Afrika'da yer alıyor. Kara yüz ölçümü 1.259.200 kilometrekare olan ülkenin Libya, Nijer, Nijerya, Sudan, Orta Afrika ve Kamerun'a sınırı bulunuyor.

Başkenti Encemine olan ülkenin denize kıyısı bulunmazken, Çad Gölü burada yer alıyor. Birçok farklı etnik kökenin bir arada yaşadığı Çad'da Müslümanlık ve Hristiyanlık iki yaygın din olarak biliniyor.

Verilere göre 2024 yılında nüfusu 18 milyon 437 bin olan ülkenin resmi dili ise Fransızca ve Arapça olarak kabul ediliyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu ülkede, balıkçılık da yapılıyor.

Güneyinde tropikal, kuzeyinde çöl ikliminin hakim olduğu Çad'da yaz aylarında yüksek sıcaklıklar hissedilirken, mevsimsel olarak yoğun yağışlar da görülüyor.

Başkentinde çöl iklimi dolayısıyla kahverenginin tonlarının hakim olduğu ülkenin güneyine doğru gidildikçe yemyeşil ovalar ile çeşitli bitki ve ağaç türleri bulunuyor. Ziyaretçiler, kuzeyden güneye giderken renklerin kahverengiden yeşile geçişine şahit oluyor.

Encemine'nin turistik dokusu

Başkent Encemine'nin en büyük camisi olan N'Djamena Grand Mosque, kentin merkezinde yer alıyor. Caminin çevresinde ise bir çarşı bulunuyor. Çarşıda, kıyafet, aksesuar, hediyelik eşyalar satılıyor. Ayrıca yine bu bölgede bulunan diğer bir çarşıda ise antika ürünler ile çeşitli hediyelik eşyalar turistlerin beğenisine sunuluyor.

Kentte camilerin yanı sıra farklı mimari yapıya sahip kiliseler de bulunuyor.

Çad'ın ulusal tarihiyle ilgili geleneksel kıyafetler ve aksesuarların da aralarında yer aldığı eserler ise National Museum of Chad'da sergileniyor. Müzenin yer aldığı komplekste bulunan Milli Kütüphane de ziyaret edilebiliyor.

Ülkenin doğusunda bulunan Zakuma Milli Parkı'na ise yılın belli dönemlerinde turistik turlar düzenleniyor.