Afrika'nın Ortasında Renklerin Buluştuğu Ülke: Çad - Son Dakika
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Afrika'nın Ortasında Renklerin Buluştuğu Ülke: Çad

Çad, çöl ve tropikal bitki örtüsüyle zengin bir renk paletine sahip olan bir ülkedir. Müslümanlık ve Hristiyanlık gibi farklı dinlerin bir arada yaşandığı Çad, tarım, hayvancılık ve balıkçılığın yaygın olduğu bir ülkedir. Başkent Encemine'de çöl iklimi hakimken, güneye doğru gidildikçe yemyeşil ovalar ve çeşitli bitki türleri görülmektedir. N'Djamena Grand Mosque, farklı mimari yapıya sahip kiliseler ve National Museum of Chad gibi turistik mekanlar da ülkenin turistik dokusunu oluşturmaktadır. Ayrıca Zakuma Milli Parkı da turistlerin ilgisini çeken bir doğal güzelliktir.

04.07.2024 11:09
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Afrika kıtasının ortasında yer alan Çad, çöl ve tropikal bitki örtüsüyle birçok rengi bünyesinde barındırıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçmişi, 10. yüzyılda Çad Gölü'nün güneyinde kurulan Sao medeniyetine dayanan Çad, Orta Afrika'da yer alıyor. Kara yüz ölçümü 1.259.200 kilometrekare olan ülkenin Libya, Nijer, Nijerya, Sudan, Orta Afrika ve Kamerun'a sınırı bulunuyor.

Başkenti Encemine olan ülkenin denize kıyısı bulunmazken, Çad Gölü burada yer alıyor. Birçok farklı etnik kökenin bir arada yaşadığı Çad'da Müslümanlık ve Hristiyanlık iki yaygın din olarak biliniyor.

Verilere göre 2024 yılında nüfusu 18 milyon 437 bin olan ülkenin resmi dili ise Fransızca ve Arapça olarak kabul ediliyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu ülkede, balıkçılık da yapılıyor.

Güneyinde tropikal, kuzeyinde çöl ikliminin hakim olduğu Çad'da yaz aylarında yüksek sıcaklıklar hissedilirken, mevsimsel olarak yoğun yağışlar da görülüyor.

Başkentinde çöl iklimi dolayısıyla kahverenginin tonlarının hakim olduğu ülkenin güneyine doğru gidildikçe yemyeşil ovalar ile çeşitli bitki ve ağaç türleri bulunuyor. Ziyaretçiler, kuzeyden güneye giderken renklerin kahverengiden yeşile geçişine şahit oluyor.

Encemine'nin turistik dokusu

Başkent Encemine'nin en büyük camisi olan N'Djamena Grand Mosque, kentin merkezinde yer alıyor. Caminin çevresinde ise bir çarşı bulunuyor. Çarşıda, kıyafet, aksesuar, hediyelik eşyalar satılıyor. Ayrıca yine bu bölgede bulunan diğer bir çarşıda ise antika ürünler ile çeşitli hediyelik eşyalar turistlerin beğenisine sunuluyor.

Kentte camilerin yanı sıra farklı mimari yapıya sahip kiliseler de bulunuyor.

Çad'ın ulusal tarihiyle ilgili geleneksel kıyafetler ve aksesuarların da aralarında yer aldığı eserler ise National Museum of Chad'da sergileniyor. Müzenin yer aldığı komplekste bulunan Milli Kütüphane de ziyaret edilebiliyor.

Ülkenin doğusunda bulunan Zakuma Milli Parkı'na ise yılın belli dönemlerinde turistik turlar düzenleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afrika'nın Ortasında Renklerin Buluştuğu Ülke: Çad - Son Dakika

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