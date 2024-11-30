Afyon\'da Kadın Girişimciler Festivali

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu tarafından "Girişimcilik Festivali" etkinliği düzenlendi.

Kentteki termal bir otelde düzenlenen festivalde, 100 kadın girişimci stant açtı.

TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Funda Güleç Yaman, gazetecilere, amaçlarının kadın girişimcileri bir araya getirerek onları cesaretlendirmek olduğunu söyledi.

Geçen yıl da bunun denemesini yaptıklarını hatırlatan Yaman, "Kadın girişimcilerimizin stantlarında hepsinin el emeği ürünleri bulunuyor. Bunlar tamamen özgün ürünler. Festivale gelen herkes, burada alışveriş yapabiliyor. Bu festivali her yıl girişimcilik haftasında yapmayı planlıyoruz."ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın açılışını yaptığı festival, yarın sona erecek.