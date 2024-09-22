Afyon Lokum İhracatı Düşüşte - Son Dakika
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Afyon Lokum İhracatı Düşüşte

Afyon Lokum İhracatı Düşüşte

Afyonkarahisar'da lokum ihracatı, yüksek maliyetler nedeniyle geçen yıla göre düştü.

22.09.2024 11:24
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TÜRKİYE'nin şekerleme ve lokum üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'da kaymaklı, cevizli ve fındıklı başta olmak üzere 250'ye yakın lokum çeşidi üretiliyor. Yurt içi ve yurt dışında yoğun rağbet gören Afyon lokumlarında bu yıl ihracat rakamlarında düşüş yaşandı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSÜ) Meclis Üyesi, Şekerleme ve İçecek Meslek Grubu Komisyon Üyesi Ahmet Akkent, geçen yılın 8 aylık döneminde 1 milyon 350 bin dolar olan ihracatın ham madde maliyetleri ve döviz pariteleri nedeniyle bu yılın aynı dönemde 650 bin dolar civarında kaldığını söyledi.

Türkiye'nin şekerleme ve lokum ihracatında önemli bir yeri olan Afyonkarahisar'da yaklaşık 250 çeşit lokum üretiliyor. Geleneksel olarak üretilen kaymaklı, cevizli ve fındıklı lokumun yanında farklı kuru yemişler, meyveler, meyve parçaları ve üst kaplama malzemeleri üretimiyle de lokum yapılıyor. Yurt içi ve yurt dışından yoğun rağbet gören Afyon lokumları arasında farklı tatlar da bulunuyor. Bunların başında manda kaymaklı, Afyon haşhaşlı, haşhaş kremalı, incirli cevizli, tarçın bademli ve kurutulmuş meyvelerden üretilen lokumlar yer alıyor. Özellikle kara yolu ulaşımında kavşak noktasında yer alan Afyonkarahisar'dan geçenler, yol üzerindeki tesislerden lokum almayı tercih ediyor. Kentte üretilen lokumlar, ihracat kanalıyla Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkeye de gönderiliyor. Ancak bu yıl lokum ihracatında geçen yıla oranla düşüş yaşandı. Geçen yılın 8 aylık döneminde 1 milyon 350 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı dönemde 650 bin dolara geriledi.

'SPESİFİK ÜRÜNLER DE ÜRETİLMEKTEDİR'

ATSÜ Meclis Üyesi, Şekerleme ve İçecek Meslek Grubu Komisyon Üyesi Ahmet Akkent, ihracatın daha çok Avrupa'ya olduğunu belirterek, "Afyonkarahisar Türkiye'nin lokum üretiminde en meşhur şehirlerinden biridir, hatta 'en meşhur şehridir' diyebiliriz. Şehrimizde geleneksel lokumların haricinde son dönemlerde spesifik ürünler de üretilmektedir. Firmalar tarafından farklı çeşitler üretilmektedir. Aynı zamanda Afyonkarahisar kavşak noktası. Buradan geçiş yapan müşterilerimizin yanı sıra ihracata da ürün göndermekteyiz. Afyonkarahisar'da dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat yapan firmalarımız mevcut. Genelde ihracatı Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ülkeleri, Rusya pazarına gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

İHRACATTA GEÇEN YILA ORANLA DÜŞÜŞ VAR

Afyonkarahisar'dan lokum ihracatıyla ilgili bilgiler veren Ahmet Akkent, ihracat rakamlarında geçen yıla oranla düşüş olduğunu aktardı. Akkent, "Geçen yıl 8 ayda 1 milyon 350 bin dolar olan ihracat rakamı bu yılın 8 ayında 650 bin dolar civarında kalmıştır. Bunun sebebi de maliyet fiyatlarımızın, ham madde maliyet fiyatlarımızın çok yüksek olması ve döviz paritelerinden dolayıdır. Geçen seneki ham madde maliyetlerimiz daha düşüktü. Bu seneki maliyetlerimiz daha yüksek. Dolayısıyla da bu ihracatta bizi olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü ithalatçılara verdiğimiz fiyatlar dolar biriminde veya avro biriminde daha yüksek bir fiyat paritesine çıkıyor. Bu da ihracatımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Geçen yıl meyveli lokumların toptan satış fiyatı 60- 70 TL iken, bu yıl 100- 110 TL. Çerezli ve kuru yemişli lokumlarda 100- 110 TL'lik bir toptan satış fiyatı varken, 170- 180, 250 liralara kadar çeşidine ve oranlarına göre değişken fiyatlar var. Tabii bu fiyatların geçen yıla bazla çok yükselmiş olması maliyetlerden dolayı ihracat rakamlarında da satışımızı olumsuz yönde etkilemektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Afyon Lokum İhracatı Düşüşte - Son Dakika

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