Afyon Pastırması AB\'de Coğrafi İşaret Başvurusu Onaylandı

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AVRUPA Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işaret başvurusu uygun bulunan Afyon Pastırması, bugün AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Üç aylık itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından Avrupa Birliği'nde tescillenecek.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerini uluslararası düzeyde tanıtma ve koruma çalışmalarının sürdüğünü belirterek şunları dedi:

"Ülkemizin yerel değerlerini coğrafi işaret tesciliyle uluslararası arenada markalaştırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Afyon Pastırması, üç aylık itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından Avrupa Birliği'nde tescillenecek. Bugün itibarıyla Avrupa Birliği'nde tescilli 30 coğrafi işaretimiz bulunuyor ve 5'i ilan aşamasında olmak üzere 79 başvurumuzun işlemleri devam ediyor."

Durak, coğrafi işaretlerin önemine değinerek, bu tescillerin yerel üreticilere ekonomik katkı sağladığını ve geleneksel üretim yöntemlerinin korunmasına yardımcı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerini uluslararası düzeyde tescil ettirme çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.