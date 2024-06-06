İçişleri Bakanlığı, Afyonkarahisar'da Belediyeden Ruhsat Alamayan Kişinin Suç Duyurusu Üzerine Araştırma İstedi - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı, Afyonkarahisar'da Belediyeden Ruhsat Alamayan Kişinin Suç Duyurusu Üzerine Araştırma İstedi

İçişleri Bakanlığı, Afyonkarahisar\'da Belediyeden Ruhsat Alamayan Kişinin Suç Duyurusu Üzerine Araştırma İstedi

İçişleri Bakanlığı, Afyonkarahisar'da belediyeden ruhsat alamayan bir kişinin savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Valilikten konunun araştırılması ve sonucunun bildirilmesini istedi. Afyonkarahisar Valiliği, başvurusunun kasıtlı olarak bekletildiğini öne süren kişinin suç duyurusu üzerine Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni istedi. İçişleri Bakanlığı da soruşturmanın yapılması için Valilikten araştırma yapılmasını talep etti.

06.06.2024 17:37
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İçişleri Bakanlığı, Afyonkarahisar'da belediyeden ruhsat alamayan kişinin savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Valilikten konunun araştırılması ve sonucunun bildirilmesini istedi.

Afyonkarahisar Valiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi'nde spor salonu açmak isteyen Türk vatandaşıyla evli Irak uyruklu Mousa K. Gatea, Afyonkarahisar Belediyesine iş yeri açmayla ilgili ruhsat başvurusu talebinde bulundu, seçim dönemi olduğu için sonra gelmesi söylendi.

Mousa K. Gatea, 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra belediyeye tekrar başvuru yaptığında, başvurusunun kasıtlı olarak bekletildiğini, "sosyal medyada ırkçı uygulamalara maruz kaldığını" öne sürdü.

Belediyeden kapalı olan dükkanı için kendisinin aranarak, "Yarın dükkanını aç, belediye başkanı bizzat kendisi kapatacak ve resim çekilecek, gazeteciler gelince ağzını açmayacaksın." denildiğini iddia eden Gatea, mağduriyetinin giderilmesini isteyerek Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına 22 Nisan'da suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılık, şikayet üzerine, 10 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderdiği yazıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile ilgili "Görevi kötüye kullanma suçu" ile ilgili soruşturma izni istedi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü de 15 Mayıs'ta Afyonkarahisar Valiliğinden (İdare Denetim Müdürlüğü) Köksal ve sorumluluğu tespit edilebilecek diğer belediye görevlileri hakkında araştırma yapılmasını isteyerek, sonucun bakanlığa gönderilmesini talep etti.

Mousa K. Gatea, Türk ailesiyle 27 Mayıs'ta Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız'ın da bulunduğu Valilik'teki Halk Günü Toplantısında belediyeden ruhsat alamadığını, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Afyonkarahisar Valiliği ise konuyla ilgili 24 Mayıs'ta şikayetlerin tamamını kapsayacak şekilde ön araştırmacı olarak Vali Yardımcısı Fatih Topuz'u görevlendirdi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın 30 Mayıs'ta konuyla ilgili yazılı ifadesi istendi.

Köksal ise "evrak gizli yazısı" bulunmasına rağmen 5 Haziran'da ilgili yazılı ifadesini Afyonkarahisar Valiliğine gönderdi ancak ifade, bazı basın yayın kuruluşlarında haber olarak yayımlandı.

Öte yandan yetkililer, Valiliğin bu uygulamasının rutin bir hukuki prosedür olduğu, ayrıca gizli evrakın basın kuruluşlarına servis edilmemesi ve yayınlanmaması gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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