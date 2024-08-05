Afyonkarahisar'da 23 büyükbaş hayvan çalma şüphelisi Isparta'da tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 23 büyükbaş hayvanı çaldığı iddia edilen şüpheli, Isparta'da tutuklandı.
Isparta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Koçbeyli köyünden 23 büyükbaş hayvan çalınması ihbarı üzerine, Yalvaç Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.
Çalındığı tespit edilen hayvanlar, Şarkikaraağaç'ın Karayaka köyü ve Yalvaç'ın Terziler köyünde bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Olayın zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ö.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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