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Afyonkarahisar'da 3 Tırda 1 Milyon 212 Bin Adet Captagon Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 3 Tırda 1 Milyon 212 Bin Adet Captagon Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da durdurulan 3 tırdaki mermerlerin içerisinde yapılan aramada 1 milyon 212 bin adet captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar\'da 3 Tırda 1 Milyon 212 Bin Adet Captagon Hap Ele Geçirildi
15.12.2023 - 18:53,  Güncelleme: 18:55
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Afyonkarahisar'da durdurulan 3 tırdaki mermerlerin içerisinde 1 milyon 212 bin adet "captagon hap" ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentten uyuşturucu madde sevk edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Afyonkarahisar - İzmir kara yolundaki uygulama noktasında mermer yüklü 3 tırı durdurdu.

Dedektör köpek "Zeyna" tırlardaki aramalarda mermerlere tepki verdi.

Ekipler, kırdıkları mermerlerin içerisine gizlenmiş 216 kilogram ağırlığındaki 1 milyon 212 bin adet captagon hap ile 37 kilogram toz captagon maddesi ele geçirdi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tırlardaki A. M, H.İ.Ü, O.K, F. T. ile S.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İzmir, Son Dakika

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