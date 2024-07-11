Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da meydana gelen ve yaklaşık 10 saniye süren 4,4 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü.
AFAD verilerine göre, saat 06.24'te merkez üssü kent merkezi Ataköy Mahallesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 saniye süren deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, sarsıntının çevre illerden de hissedildiği belirtildi. İlk deprem sonrası 06.30'da 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana gelirken o da yaklaşık 5 saniye sürdü.
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