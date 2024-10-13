Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem
AFYONKARAHİSAR - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Afyonkarahisar merkezde, saat 03.14'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.26 kilometre olarak ölçüldü.
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