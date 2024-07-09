Tangram, Saka, Kanal, Rota ve Nostaljik oyunların yanı sıra çocuk sineması, birbirinden eğlenceli
çocuk etkinlikleri ve gezi turları da yapılacak.
Kamp kayıt ücretleri ile Afyon Motor Spor Merkezi'nde "Baba Çocuk Kampı Hatıra Orman'ı" kurulacak. Her baba ve çocuk, fidanını kendi dikecek.
Afyonkarahisar'ın yaptığı projeler ile her geçen gün adından söz ettirdiğine dikkat çeken
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Çocuklara ve ailelere yönelik proje ve etkinler düzenlemeye devam edeceğiz. Yapılacak bu kamp ile Baba-çocuk ilişkisini geliştirmek ve
güçlendirmek temel amacımız. Hemşerilerimiz ve çevre illerden herkesi baba çocuk kampına
bekliyoruz. Ailelerin ve çocukların güvenle şehrimize gelmesi ve unutulmaz anlar yaşayarak buradan ayrılması en büyük arzumuz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Baba-Çocuk Kampı Düzenlenecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?