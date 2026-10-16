Afyonkarahisar'da balıkçı esnafı sırtından vurulup öldü, şüpheli evinde gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da balıkçı esnafı sırtından vurulup öldü, şüpheli evinde gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da Eşrefpaşa Mahallesi'ndeki pazar yerinde aralarında husumet bulunan 38 yaşındaki balıkçı esnafı, şüpheli tarafından sırtından tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan esnaf müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve olay yerinden kaçan şüpheli evinde gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da husumetlisini tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Ö.A, Eşrefpaşa Mahallesi'ndeki pazar yerinde aralarında husumet bulunan balıkçı esnafı S.K'yi (38) tabancayla sırtından vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan Ö.A, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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