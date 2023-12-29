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Afyonkarahisar'da Belediye İşçi Servis Minibüsü Devrildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Belediye İşçi Servis Minibüsü Devrildi

Afyonkarahisar'da belediyeye ait işçi servis minibüsü kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada 12 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.12.2023 - 10:29,
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AFYONKARAHİSAR'da belediyeye ait işçi servis minibüsü kontrolden çıkarak refüje devrildi. Yan yatarak duran minibüsteki 12 kişi hafif yaralandı.

Afyonkarahisar merkez Efeler kavşağı yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Afyonkarahisar Belediyesi'nin işletmesine ait işçilerinin taşındığı E.M. yönetimindeki 03 BA 284 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki birçok ağaca çarpıktan sonra devrildi. Kazada araçta bulunan 12 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu 8'nin kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Aracın refüjden kaldırılması için başlatılan çalışmalar boyunca yolun bir tarafı komple araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kazada aracın devrildiği refüjdeki çok sayıda ağaç da zarar görürken, olay sonrası polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Afyonkarahisar\'da Belediye İşçi Servis Minibüsü Devrildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Belediye İşçi Servis Minibüsü Devrildi - Son Dakika
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