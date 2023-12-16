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Afyonkarahisar'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli tutuklandı

Dinar ilçesinde kaybolan bir kişiye ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli tarafından öldürüldüğü ve cesedinin bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Afyonkarahisar\'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli tutuklandı
16.12.2023 - 22:45,
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne 14 Aralık'ta giden M.N.Ü. (42), dayısı F.A. (59) için kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, F.A'nın kaybolmasına ilişkin Ö.T'yi (53) gözaltına aldı.

Ö.T'nin, ifadesinde, F.A'yı silahla öldürüp cesedini Haydarlı beldesi- Yeniköy arasındaki Çipillik mevkisine bıraktığını, suç aletini de yola attığını söylediği öğrenildi.

Ekipler, bölgede F.A'nın cesedini buldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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