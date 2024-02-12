Fare Popülasyonuna Karşı Üreticiler Mücadele Başlattı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde tarım arazilerinde popülasyonu artan farelere karşı üreticiler, Ziraat Odası'ndan temin ettikleri sisleme makinesiyle mücadele başlattı.
Sandıklı merkez ve köylerinde arpa, buğday tarlaları başta olmak üzere tarım arazilerinde fare popülasyonu son dönemde artış gösterdi. Arazilerdeki arpa ve buğday gibi birçok hububatı ve köklerini yiyerek zarar veren farelere karşı yeterli ilaç bulamayan üreticiler, Ziraat Odası'ndan temin ettikleri sisleme makinesi yardımı ile fare yuvalarına ilaç, mazot ve su karışımı basarak mücadele etmeye başladı. Fare ile mücadelede başarısız olmaları durumunda hasat mevsiminde ürün elde edemeyeceklerini aktaran üreticiler, yetkililerin arazilerinde inceleme yapmasını ve ilaç temin etmesini istedi.
'ÇÖZÜM İÇİN YARDIM BEKLİYORUZ'
Ballık Köyü Muhtarı Hasan Çatalpınar, Ekinlerimize bu sene afaki derecede fare ve böcek zarar veriyor. Farelerle mücadele için ilçe tarıma başvurduk. Fare ilacı yok. Köyümüzde şu an tahmini yüzde elliden fazla tarım arazisinde arpa ikinci defa ekildi. Bu da tabii çiftçiye ek maliyet, masraf yükledi. Çiftçilerimiz şu an hasat zamanı gibi gübreleme, ilaçlama zamanı gibi arazide. Biz yetkililerden fare ve böcekle mücadelede çözüm üretilmesi için yardım bekliyoruz. Fareler tarlada çıkmış olan hububatı yiyor. Çok hızlı üredikleri için önüne geçme imkanı yok. Biz şu an Ziraat Odası'ndan temin ettiğimiz sisleme makinesi ile fare deliklerine ilaçlı mazot ve su karışımı vererek mücadele ediyoruz. Ama toplu mücadele etmezsek fare ile baş etmek zor dedi.
'FARE İLE MÜCADELEDE BAŞARISIZ OLURSAK HASATIMIZ OLMAZ'
Üretici Veli Çatalpınar da Bu fare ile mücadele edemezsek, baş edemezsek ürün kaldıramayız. Harmanımız olmaz. Fare ilacı bulamıyoruz. İl tarımdan fare ilacı bekliyoruz. Bazen yaptığımız ilaçların da etkisini alamıyoruz. Tam bir reçete yazan da yok. O yüzden yetkililerin gelip tarlalarımızda bu durumu görmesini istiyoruz diye konuştu. (DHA)
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.
İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.
Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgası davasında 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu saklandığı samanlıkta olaydan 5 yıl sonra yakalandı.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri insanlık dışı saldırılarına devam eden İsrail, güvenli diye sürdükleri Filistinlilerin son sığınağı olan Refah'ı vurmaya başladı. 1,4 milyon kişinin bulunduğu Refah kentine yapılan saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın Refah'taki taburlarını hedef aldıklarını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas'a karşı tam zafer kazanıncaya" kadar saldırılara devam edeceklerini ifade etti.
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı yıldız golcü Vincent Aboubakar'a MLS ekibi LA Galaxy tarafından 18 aylık bir sözleşme teklifi geldi.
Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, kızları Leyla Süreyya'nın 1. yaş doğum günü için pembe ve beyaz renklerin hakim olduğu bir organizasyon düzenledi. Doğum gününde ailece kamera karşısına geçen çift, gözlerden uzak büyüttükleri kızları Leyla'nın yüzünü de ilk kez gösterdi.
İzmir'in Konak ilçesinde, takip ettiği kadın yolcunun bindiği taksi şoförünü tekme tokat döven şahıs, polis ekipleri tarafından evine düzenlenen baskınla yakalandı. Şahsın, kadın yolcunun sevgilisi olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Fare Popülasyonuna Karşı Üreticiler Mücadele Başlattı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?