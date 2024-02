Fare Popülasyonuna Karşı Üreticiler Mücadele Başlattı

Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde tarım arazilerinde popülasyonu artan farelere karşı üreticiler, Ziraat Odası'ndan temin ettikleri sisleme makinesiyle mücadele başlattı.

Sandıklı merkez ve köylerinde arpa, buğday tarlaları başta olmak üzere tarım arazilerinde fare popülasyonu son dönemde artış gösterdi. Arazilerdeki arpa ve buğday gibi birçok hububatı ve köklerini yiyerek zarar veren farelere karşı yeterli ilaç bulamayan üreticiler, Ziraat Odası'ndan temin ettikleri sisleme makinesi yardımı ile fare yuvalarına ilaç, mazot ve su karışımı basarak mücadele etmeye başladı. Fare ile mücadelede başarısız olmaları durumunda hasat mevsiminde ürün elde edemeyeceklerini aktaran üreticiler, yetkililerin arazilerinde inceleme yapmasını ve ilaç temin etmesini istedi.

'ÇÖZÜM İÇİN YARDIM BEKLİYORUZ'

Ballık Köyü Muhtarı Hasan Çatalpınar, Ekinlerimize bu sene afaki derecede fare ve böcek zarar veriyor. Farelerle mücadele için ilçe tarıma başvurduk. Fare ilacı yok. Köyümüzde şu an tahmini yüzde elliden fazla tarım arazisinde arpa ikinci defa ekildi. Bu da tabii çiftçiye ek maliyet, masraf yükledi. Çiftçilerimiz şu an hasat zamanı gibi gübreleme, ilaçlama zamanı gibi arazide. Biz yetkililerden fare ve böcekle mücadelede çözüm üretilmesi için yardım bekliyoruz. Fareler tarlada çıkmış olan hububatı yiyor. Çok hızlı üredikleri için önüne geçme imkanı yok. Biz şu an Ziraat Odası'ndan temin ettiğimiz sisleme makinesi ile fare deliklerine ilaçlı mazot ve su karışımı vererek mücadele ediyoruz. Ama toplu mücadele etmezsek fare ile baş etmek zor dedi.

'FARE İLE MÜCADELEDE BAŞARISIZ OLURSAK HASATIMIZ OLMAZ'

Üretici Veli Çatalpınar da Bu fare ile mücadele edemezsek, baş edemezsek ürün kaldıramayız. Harmanımız olmaz. Fare ilacı bulamıyoruz. İl tarımdan fare ilacı bekliyoruz. Bazen yaptığımız ilaçların da etkisini alamıyoruz. Tam bir reçete yazan da yok. O yüzden yetkililerin gelip tarlalarımızda bu durumu görmesini istiyoruz diye konuştu. (DHA)