Afyonkarahisar\'da Hafif Ticari Araç ile Tarım Aracının Çarpışması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari araç ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

H.A. (72) idaresindeki 03 EZ 416 plakalı hafif ticari araç, Derekarabağ köy mevkisinde Ö.A. (39) yönetimindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü H.A. ile tarım aracı sürücüsü Ö.A, tarım aracında bulunan U.A. (38) ve B.Y.A. (3) yaralandı.

Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.A. ile U.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ö.A. ile B.Y.A. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine kaldırıldı.