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Afyonkarahisar'da kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kaza: 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar\'da kaza: 3 yaralı
18.12.2023 - 15:50,
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AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Sandıklı Ekinhisar köyü kavşağında meydana geldi. A.T.'nin kullandığı 03 ACY 860 plakalı otomobil ile H.H.Ö idaresindeki 20 F 3016 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada şoförler ile 03 ACY 860 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan O.Ö yaralandı. Yaralılar ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araçlar ise çekici yardımı ile otoparka götürüldü. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA
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