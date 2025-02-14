Afyonkarahisar'da Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaza: 6 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Kaza: 6 Yaralı

Sinanpaşa'da milletvekili ve il başkanının da bulunduğu kazada 6 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

14.02.2025 23:16
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aralarında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile İl Başkanı Turgay Şahin'in de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi yakınlarında sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven ve İl Başkanı Şahin ile 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yurdunuseven ile Şahin'in, Sandıklı ilçesindeki programdan Afyonkarahisar'a dönüş yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika

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