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Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın moderatörlüğünde 'Ortak Akıl Buluşmaları' düzenlenecek - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın moderatörlüğünde 'Ortak Akıl Buluşmaları' düzenlenecek

Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenecek olan Ortak Akıl Buluşmaları ile kentin potansiyeli belirlenerek yeni hedefler ortaya konulacak ve rekabetçilik artırılacak. Programlara akademisyenler, girişimciler, sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri, sanatçılar, sanayiciler, iş insanları, bürokratlar, turizmciler, toplum önderleri, eğitimciler ve gençler katılacak. Programlar turizm, kültür, sanayi, gastronomi, gençlik, girişimcilik ve eğitim gibi 16 farklı alanda gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar\'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı\'nın moderatörlüğünde \'Ortak Akıl Buluşmaları\' düzenlenecek
23.01.2024 - 13:59,
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Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın moderatörlüğünde "Ortak Akıl Buluşmaları" düzenleneceği bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yapılacak "Ortak Akıl Buluşmaları" ile kenttin potansiyelini belirlerken yeni hedefler ortaya koymak ve rekabetçiliği artırmanın hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, Vali Yiğitbaşı moderatörlüğünde düzenlenecek programlara, akademisyenler, girişimciler, sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri, sanatçılar, sanayiciler, iş insanları, bürokratlar, turizmciler, toplum önderleri, eğitimciler ve gençler olmak üzere geniş bir katılımcının yer alacağını ifade edildi.

Öte yandan programların turizm, kültür, sanayi, gastronomi, gençlik, girişimcilik ve eğitim gibi 16 farklı alanda yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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