Afyonkarahisar\'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı\'nın moderatörlüğünde \'Ortak Akıl Buluşmaları\' düzenlenecek

Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın moderatörlüğünde "Ortak Akıl Buluşmaları" düzenleneceği bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yapılacak "Ortak Akıl Buluşmaları" ile kenttin potansiyelini belirlerken yeni hedefler ortaya koymak ve rekabetçiliği artırmanın hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, Vali Yiğitbaşı moderatörlüğünde düzenlenecek programlara, akademisyenler, girişimciler, sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri, sanatçılar, sanayiciler, iş insanları, bürokratlar, turizmciler, toplum önderleri, eğitimciler ve gençler olmak üzere geniş bir katılımcının yer alacağını ifade edildi.

Öte yandan programların turizm, kültür, sanayi, gastronomi, gençlik, girişimcilik ve eğitim gibi 16 farklı alanda yapılacağı kaydedildi.