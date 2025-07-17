Afyonkarahisar\'da Otobüs-Kamyon Çarpıştı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.
A.Ş. (43) idaresindeki 03 PS 933 plakalı belediye otobüsü, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Ali Kaleli Kavşağı'nda ışık ihlali yaptığı iddia edilen H.D'nin kullandığı 68 ADM 761 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüs sürücüsü ile biri çocuk 6 yolcu yaralandı.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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