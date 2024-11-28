Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

28.11.2024 11:18
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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

A.S. (69) idaresindeki 03 ET 588 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Çobanlar Kavşağı'nda M.Ç'nin (14) kullandığı 03 VL 289 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki K.K. (63), K.K. (59), M.K. (37) ile B.M.Ç, (9) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

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