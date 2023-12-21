Afyonkarahisar\'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliye adli işlem

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Çay ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İl merkezi ile Çay ilçesindeki belirlenen adreslere yaptığı operasyonda, 6 bin 500 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 10 litre kaçak alkol ve 80 mermi ele geçirildi.

Operasyonda, 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.