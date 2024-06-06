Afyonkarahisar'da Yıl Sonu Sergileri Açıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yıl Sonu Sergileri Açıldı

Afyonkarahisar\'da Yıl Sonu Sergileri Açıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı, İscehisar ve Çay ilçelerinde düzenlenen '1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme' etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergileri açıldı. Sergilerde, Halk Eğitim Merkezleri tarafından yapılan el emeği ürünler sergilendi. İlçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum amirleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar sergilere katıldı. Sergilerde yapılan konuşmaların ardından sergiler gezildi.

06.06.2024 11:57
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı, İscehisar ve Çay ilçelerinde "1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergileri açıldı.

Sergilerde, ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezleri tarafından yıl boyunca kursiyelerin yaptığı el emeği ürünler yer aldı.

Sandıklı'daki Düğün Salonu'nda açılan sergiye, İlçe Kaymakam Önder Çengel, Belediye Başkanı Adnan Öztaş, kurum amirleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından sergi gezildi.

İscehisar

İscehisar'daki serginin açılışı ise İlçe Kaymakam Özlem Kılıçtürk ve Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan tarafından yapıldı.

Konuşmaların ardından Kılıçtürk ve Kılınçarslan sergiyi gezdi, usta öğretici ve kursiyerlerden bilgi aldı.

Çay

Pazarağaç beldesindeki ilkokulda el sanatları sergisinin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Uçak, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk ve Uçak'ın konuşmalarının ardından sergi gezildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Yıl Sonu Sergileri Açıldı - Son Dakika

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